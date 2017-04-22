В МВФ назвали условие для выделения Украине нового транша

Директор европейского департамента Международного валютного фонда (МВФ) Пол Томсен заявил, что проведение пенсионной реформы на Украине относится к значимым условиям сотрудничества Киева и МВФ.

Как пишет РБК, в рамках названной меры требуется повысить пенсионный возраст, что приведет к сокращению дефицита пенсионного фонда на Украине. По словам Томсена, Украина занимает второе место в мире по размеру дефицита Пенсионного фонда по отношению к ВВП страны.

Директор европейского департамента МВФ подчеркнул: «[Повышение пенсионного возраста — прим. РП] Это действительно вопрос, относительно которого происходят дискуссии в контексте следующего пересмотра [программы сотрудничества МВФ и Украины — РП], чтобы выйти на надежный план, как справиться с этим в будущем».

3 апреля на заседании кабмина премьер Украины Владимир Гройсман сказал, что власти планируют провести пенсионную реформу, которая будет соответствовать критерию «бездефицитности на среднесрочной перспективе». Последний транш от МВФ в сумме 1 миллиард долларов Киев получил 3 апреля. Гройсман сообщил, что денежные средства потратят на пополнение резервов украинского Национального банка.

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