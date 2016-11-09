СМИ назвали Трампа победителем президентских выборов в США
Кандидат от Республиканской партии миллиардер Дональд Трамп победил на президентских выборах в США, выиграв голосование в 32 штатах.
Согласно данным ресурса Real Clear Politics, победа в штате Пенсильвания принесла Трампу 278 голосов выборщиков. Клинтон смогла набрать только 218 голосов. Для победы на выборах достаточно 270 голосов из 538.
СМИ также прогнозируют победу Трампа в Штатах Аризона и Мичиган. В предвыборном штабе Клинтон не спешат признавать ее поражение и предлагают не делать преждевременных выводов.
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