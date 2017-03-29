СМИ назвали стоимость украинской «дочки» Сбербанка

Сбербанк продаст свою «дочку» на Украине за 130 миллионов долларов, сообщили источники, знакомые с информацией.

Как отметил собеседник газеты «Коммерсант», на цену повлияли санкции против российских банков, а также блокирование офисов радикалами.

По его словам, сумма сопоставимо с капиталом украинского «Сбербанка», который, согласно международной отчетности за январь-сентябрь 2016 года, составляет 144 миллиона долларов.

Источник также рассказал, что изначально Сбербанк планировал выручить от продажи своей «дочки», но события, произошедшие с отделениями кредитной организации, а также введенные властями санкции против российских банков, существенно снизили его итоговую стоимость.

Ранее стало известно, что Сбербанк продает свою украинскую «дочку» консорциуму инвесторов, состоящему из латвийского Norvik Banka и белорусской частной компании, принадлежащей Саиду Гуцериеву, сыну владельца «Руснефти» Михаила Гуцериева.

По словам владельца Norvik Bankа Григория Гусельникова, после покупки бывший актив Сбербанка будет носить название Norvik Bankа.