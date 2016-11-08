В РСТ назвали стоимость путевки в Египет

После восстановления авиасообщения с Египтом стоимость туристической путевки в эту страну составит около 30 тысяч рублей. Об этом заявил вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Борзыкин.

По его словам, в эту сумму уже будет включен авиаперелет, сообщает агентство «Экономика сегодня». Борзыкин также добавил, что такая стоимость путевки является одной из самых низких на мировом рынке.

Российские туроператоры готовы отправить отдыхающих в Египет в кратчайшие сроки. Однако правительство РФ пока не приняло решение о возобновлении авиасообщения с Египтом, прерванного после катастрофы А321 над Синаем 31 октября прошлого года. В Каире полагают, что это произойдет только в 2017 году.