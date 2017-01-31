В ДНР назвали реальные потери украинских силовиков за два дня

За последние два дня украинская армия потеряла на Донбассе 78 человек убитыми и 76 ранеными. Об этом заявил заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин.

Он пояснил, что эти данные были получены разведкой самопровозглашенной республики из доклада Генштаба ВСУ.

«Согласно имеющимся материалам, за указанный период в морги Украины поступили: в Селидово – 29 тел, Красноармейск – 41 тело, Новый Труд – 8 тел погибших и 14 раненых, Часов Яр – 62 раненых бойца», - цитирует Басурина ТАСС.

Представитель ДНР отметил, что командование ВСУ намеренно скрывает реальные данные о потерях, опасаясь паники в рядах военнослужащих и среди мирного населения. При этом он пообещал, что полученные данные будут обнародованы.

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Теги:
Места: Украина, ДНР
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