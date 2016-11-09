В МЭР назвали реалистичным прогноз Всемирного банка о росте ВВП России

Комментируя прогноз Всемирного банка о росте ВВП России до 1,5 процента в 2017 году, заместитель министра экономического развития РФ Алексей Ведев назвал такую динамику абсолютно реалистичной.

Заместитель главы МЭР напомнил, что в макропрогнозе «базовый плюс» обозначен примерно такой же показатель, - сообщает РИА «Новости».

Ранее сообщалось, что Всемирный банк значительно улучшил прогноз по спаду ВВП РФ в 2016 году — до 0,6 процента с 1,2 процента, пик кризиса российская экономика пройдет во второй половине текущего года, после чего начнет восстанавливаться, показав в 2017 году рост на 1,5 процента.

Базовый прогноз Министерства экономического развития РФ на 2017 год предполагает рост ВВП на 0,6 процента, а «базовый плюс» - на 1,1 процента.