В ЦУП назвали причину аварии «Прогресса»

Космический грузовой корабль «Прогресс МС-04» потерпел аварию из-за проблемы с двигателями третьей ступени ракеты-носителя.

На орбиту грузовику помешало выйти их аварийное отключение, заявили в Центре управления полетами. Это произошло на 383 секунде полета.

Ранее сообщалось, что причиной аварии могли стать технические проблем на борту самого «Прогресса», передает ТВЦ.

Корабль был запущен с Байконура 1 декабря. Он должен был доставить на МКС более двух с половиной тонн грузов. Авария произошла на высоте 190 километров над Тувой.