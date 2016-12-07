В ЦУП назвали причину аварии «Прогресса»
Космический грузовой корабль «Прогресс МС-04» потерпел аварию из-за проблемы с двигателями третьей ступени ракеты-носителя.
На орбиту грузовику помешало выйти их аварийное отключение, заявили в Центре управления полетами. Это произошло на 383 секунде полета.
Ранее сообщалось, что причиной аварии могли стать технические проблем на борту самого «Прогресса», передает ТВЦ.
Корабль был запущен с Байконура 1 декабря. Он должен был доставить на МКС более двух с половиной тонн грузов. Авария произошла на высоте 190 километров над Тувой.
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