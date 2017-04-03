СМИ назвали предполагаемую дату «прямой линии» Путина
Очередная «прямая линия» с президентом России Владимиром Путиным может состояться в июне.
По сведениям «Коммерсанта», ее могут приурочить к одному из двух праздников: Дню защиты детей (1 июня) или Дню России (12 июня).
Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что в этом году «прямая линия» будет перенесена. Точные сроки ее проведения он не назвал, отметив лишь, что президент будет отвечать на вопросы россиян позже апреля, но раньше августа.
По мнению экспертов, перенос обусловлен, тем, что на фоне недавних протестных акций «прямую линию» проводить не выгодно.
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