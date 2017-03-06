СМИ назвали имя погибшего под Пальмирой российского военного разведчика

Похороны военнослужащего 96-й отдельной разведывательной бригады прошли сегодня в Нижнем Новгороде. Артем Горбунов в возрасте 24-х лет погиб в ходе наступления сирийской армии на Пальмиру 2 марта.

По словам вдовы российского военного Софьи Горбуновой, «он погиб при исполнении служебных обязанностей», сообщает «Коммерсантъ». В социальных сетях она рассказала, что ее муж погиб 2 марта, когда вместе с группой сослуживцев попал в засаду в Сирии. «Он был первый убит»,— цитирует «Коммерсантъ» запись Горбуновой.

В штабе 96 отдельной разведывательной бригады журналистам отказались комментировать сообщения о гибели Артема Горбунова. В пресс-службе Министерства обороны «Коммерсанту» ответили: «Нам нужно все выяснить, пишите запрос».