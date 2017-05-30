В РПЦ назвали подвигом очередь к мощам Николая Чудотворца

Глава синодального информационного отдела РПЦ Владимир Легойда назвал очередь в храм Христа Спасителя к мощам Николая Чудотворца «маленьким подвигом» верующих.

«Подвиг, потому что преодоление себя. Слова «подвиг» и «движение» – однокоренные. Подвижник – это человек, находящийся в движении ко Христу», – сказал представитель РПЦ в интервью телеканалу «Царьград».

Ураган, обрушившийся на Москву 29 мая и унесший жизни 11 человек, не повлиял на длину очереди к мощам Николая Чудотворца. В пресс-центре РПЦ отметили, что после того, как ураган стих, конец очереди находился в районе дома 12-14 по Фрунзенской набережной. В 14:30, до того, как разыгралась непогода, было зафиксировано аналогичное расположение.

Мощи святителя были привезены в РФ из Италии впервые за 930 лет, россияне смогут поклониться им в Москве до 12 июля и до 28 июля – в Санкт-Петербурге, сообщает «Федерал пресс».

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Места: Россия
Организации: РПЦ
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