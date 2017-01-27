В ДНР назвали ответственных за обстрел окраины Донецка из «Градов»
Обстрел северной окраины Донецка из реактивных систем залпового огня «Град» велся с позиций Вооруженных сил в районе Авдеевки. Об этом сообщили в оперативном командовании ДНР.
- Нам стало известно, что обстрел окрестности «Вольво-центра» с использованием «Градов» велся с позиций третьего батальона 79 отдельной аэромобильной бригады ВСУ с направления села Невельское в районе Авдеевки, — цитирует представителя силовых структур ДНР Донецкое агентство новостей.
По данным командования, разрушений инфраструктуры и жилого сектора не зафиксировано. Огонь велся по позициям сил ополчения.
Ранее в оперативном командовании сообщили, что украинские военные накануне ночью открыли огонь из РСЗО «Град» по району «Вольво-центра» на северной окраине столицы.
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