В ДНР назвали ответственных за обстрел окраины Донецка из «Градов»

Обстрел северной окраины Донецка из реактивных систем залпового огня «Град» велся с позиций Вооруженных сил в районе Авдеевки. Об этом сообщили в оперативном командовании ДНР.

- Нам стало известно, что обстрел окрестности «Вольво-центра» с использованием «Градов» велся с позиций третьего батальона 79 отдельной аэромобильной бригады ВСУ с направления села Невельское в районе Авдеевки, — цитирует представителя силовых структур ДНР Донецкое агентство новостей.

По данным командования, разрушений инфраструктуры и жилого сектора не зафиксировано. Огонь велся по позициям сил ополчения.

Ранее в оперативном командовании сообщили, что украинские военные накануне ночью открыли огонь из РСЗО «Град» по району «Вольво-центра» на северной окраине столицы.