РФ назвали одной из худших стран для пенсионеров
Россия признана одной из самых неблагоприятных стран для пенсионеров – в Глобальном пенсионном индексе она оказалась на 40-м месте.
Рейтинг составлен одной из крупнейших французских финансовых корпораций Natixis, которая занимается этим на протяжении нескольких лет.
Хуже условия для пенсионеров только в Бразилии, Греции и Индии. Лучшими же странами для выхода на пенсию исследователи признали Норвегию, Швейцарию и Исландию, сообщает «Лента.ру».
При составлении рейтинга учитывались четыре критерия: качество жизни, материальное благополучие, размер пенсий и уровень медицины. Каждый из них оценивался от 0 до 100 процентов. Показатели суммировались и рассчитывался итоговый уровень. Показатель России – 45%, тогда как Норвегии – 86%.
В прошлом году Россия также заняла в рейтинге 40-е место.
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