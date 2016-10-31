В ДНР назвали «очередным фейком» информацию об отставке Захарченко
Распространенная украинскими СМИ информация о возможной скорой отставке главы ДНР Александра Захарченко не соответствует действительности. Такое заявление сделал представитель пресс-службы руководителя самопровозглашенной республики.
- Это не более чем очередной фейк, — цитирует заявление представитель пресс-службы главы ДНР РИА «Новости».
Ранее украинские интернет-ресурсы со ссылкой на представителя радио «Свобода» Артема Фурманюка распространили информацию о скорой замене Захарченко на бывшего премьер-министра ДНР Александра Бородая.
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