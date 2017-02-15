В МИД РФ назвали обвинения в развертывании крылатых ракет голословными

Публикации американских СМИ о возможном нарушении Россией Договора о ракетах средней и малой дальности носят голословный характер, заявил директор Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Михаил Ульянов.

Он отметил, что официальный Вашингтон до сих пор не предоставил доказательств.

- Приводятся ссылки на какие-то анонимные источники — это то, с чем мы имели дело при прежней администрации США. Подобного рода публикации, конечно, не можем воспринимать всерьез, — цитирует «РИА Новости» слова Ульянова.

Ранее The New Yourk Times сообщила, что Россия секретно развернула крылатую ракету, которая нарушает договор о ракетах средней и малой дальности.

Договор о ракетах средней и малой дальности запрещает США и РФ производить, испытывать и развертывать баллистические и крылатые ракеты наземного базирования средней (от 1000 до 5500 км) и меньшей (от 500 до 1000 км) дальности.

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Теги:
Места: Россия, США
Организации: МИД
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