В СБУ назвали некорректными опубликованные Савченко списки украинских пленных

Служба безопасности Украины расценивает публикацию депутатом Верховной рады Надеждой Савченко списков украинских пленных в Донбассе как необдуманный шаг, который вряд ли ускорит освобождение перечисленных в нем граждан. Такое заявление сделал представитель специального центра СБУ по освобождению заложников Юрий Тандит.

- Я просил Надежду не делать этого. Когда мы с ней говорили, она услышала меня. В списках есть данные наших ребят. Но предварительный анализ указывает, что перечень неверен, - цитирует Тандита РИА «Новости» со ссылкой на сайт «Би-би-си Украина».

По словам официального представителя СБУ, переговоры об обмене пленными имеют гораздо большую эффективность, когда они готовятся заранее. Сейчас же мошенники получили персональные данные многих украинских заложников и теперь будут иметь возможность шантажировать родственников, например, требуя выкуп.

- По опыту знаю, что опубликование таких списков давало возможность для обогащения нечистым на руку людьми, — заявил Тандит.

Служба безопасности собирается обнародовать официальную позицию по всем спискам, опубликованным Савченко.

На вопрос, ожидает ли депутата наказание за публикацию, он ответил, что пока не может об этом говорить.

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