США назвали лучший способ давления на Россию
Представитель Белого дома Сара Сандерс назвала санкции лучшим способом влияния на Россию, отметив, что ограничительные меры сохранятся до разрешения украинского кризиса.
По ее словам, «санкционный режим — лучший инструмент по принуждению России к выполнению своих обязательств».
Сандерс также сообщила, что администрация продолжит работать с конгрессом, чтобы принимать наилучшие действия, соответствующие внешнеполитическим интересам США.
Президент США Дональд Трамп сразу после вступления в должность в январе 2017 года поручил Госдепартаменту разработать предложения по ослаблению санкций против России, но столкнулся с сопротивлением команды экс-главы Белого дома Барака Обамы, сообщает РИА Новости.
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