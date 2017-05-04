США назвали КНДР глобальной угрозой

Пентагон повысил Северную Корею в своем рейтинге угроз. Отныне Вашингтон считает КНДР не региональной, а глобальной угрозой.

Глава Командования спецоперациями ВС США генерал Рэймонд Томас завил, что поведение Северной Кореи становится все труднее предсказать, передает РИА «Новости». Кроме того, стремление Пхеньяна к обладанию баллистическими ракетами и ядерным оружием все чаще обращает на себя внимание командование ВС США.

Очередное испытание баллистической ракеты КНДР провела в минувшие выходные. Пуск был произведен из района Пукчхан провинции Пхенан-Намдо. Предполагается, что ракета упала на территории страны в 50 км от места старта.