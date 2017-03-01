СМИ назвали кандидатуру на должность посла США в России
Новым послом США в России может стать бывший губернатор штата Юта Джон Хантсмэн.
В частности, телеканал CNN, ссылаясь на некоего высокопоставленного представителя администрации США, сообщил, что глава Госдепартамента США Рекс Тиллерсон уже обсуждал данный вопрос с экс-губернатором.
Издание Тhe Wall Street Journal, в свою очередь, сообщило, что Хантсмэн может занять второй по значимости пост в американском внешнеполитическом ведомстве, передает «Интерфакс».
Хантсмэн уже имеет опыт дипломатической работы. Ранее он был послом США в Сингапуре и Китае.
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