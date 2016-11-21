СМИ назвали кандидатов на пост главы МЭР

В настоящее время есть три кандидатуры на пост Министерства экономического развития России. Однако не исключено что шорт-лист изменится в последний момент.

Занять пост главы ведомства может заместитель руководителя аппарата правительства Максим Акимов, сообщает RNS со ссылкой на источник в МЭР и федерального чиновника, имя которого не называется. Он считается основным кандидатом.

В списке потенциальных министров присутствуют также замглавы Центробанка России Ксения Юдаева и помощник президента Андрей Белоусов. Он уже имеет опыт управления ведомством, поскольку возглавлял его с 2012 по 2013 год.

По словам источников, пост министра предлагали занять главе Центра стратегических разработок Алексею Кудрину, но он ответил отказом.

Предполагается, что новый глава МЭР будет назначен до 5 декабря, поскольку именно на эту дату запланирована сделка по приватизации «Роснефти».