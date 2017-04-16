В США назвали «хорошей новостью» неудачные ракетные испытания КНДР

Попытка Северной Кореи провести новые ракетные испытания не вызвала беспокойства в США. Об этом рассказал советник вице-президента Америки Майка Пенса.

Источник уточнил, что в США новость об очередных ядерных испытаниях КНДР не стала неожиданностью. Советник Пенса добавил: «Вопрос был не в том, случится ли это, а в том, когда это случится. Хорошая новость в том, что ракета взорвалась через пять секунд».

Ранее Пенс доложил президенту США Дональду Трампу о неудачном запуске ракеты в Северной Корее. Глава государства не дал комментариев по поводу случившегося, сообщает Lenta.ru.

Информация о неудачных испытаниях в КНДР появилась в воскресенье. Запуск ракеты производился на полигоне около города Синпхона yf западе страны. Пентагон заявил, что ракета взорвалась почти сразу после запуска.

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