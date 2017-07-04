В МИД РФ назвали «химическим шоу» кампанию против Сирии
Официальный представитель МИД России Мария Захарова опубликовала копию сообщения о якобы применения отравляющих веществ сирийской армией, назвав его очередным свидетельством начала «химического шоу» - информационной кампании против Дамаска.
Особое внимание Захарова обратила на безукоризненный английский язык, на котором написан документ. «Это не разговорный английский, не бытовой и не литературный. Это язык международно-правового общения», - цитирует ее запись в Facebook «Экономика сегодня».
Представитель МИД также отметила, что документ оформлен «по всем канонам работы западных пресс-служб».
Ранее российское внешнеполитическое ведомство призвало США воздержаться от провокаций в отношении Дамаска и односторонних действий в Сирии.
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