СМИ назвали главного кандидата на пост гендиректора «Уралвагонзавода»

Основным претендентом на пост гендиректора проблемного Уралвагонзавода, переданный президентом РФ Владимиром Путиным «Ростеху», является заместитель главы Минпромторга Александр Потапов.

По данным газеты «Коммерсант», именно Потапов сменит на посту Олега Сиенко.

Газета отмечает, что Потапову придется разобраться с миллиардными долгами предприятия, образовавшимися из-за убыточности вагоностроительного бизнеса, а также сформировать на базе УВЗ и «Курганмашзавода» объединенный бронетанковый холдинг, так как организации обладают схожими компетенциями.

Непосредственным поводом для передачи УВЗ в "Ростех" стало тяжелое финансовое состояние предприятия. По словам главы госкорпорации Сергея Чемезова, основной долг можно будет погасить путем продажи «УВЗ-Логистик». Однако, правительство хочет тщательного отбора потенциальных покупателей.