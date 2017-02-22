В МИД РФ назвали дату прощания с Виталием Чуркиным
Официальный представитель российского дипломатического ведомства Мария Захарова сообщила, что гроб с телом постпреда РФ при ООН Виталия Чуркина прибудет в Москву 23 февраля, траурные мероприятия пройдут на следующий день.
По словам Марии Захаровой, гроб с телом Виталия Чуркина 22 февраля будет отправлен из Нью-Йорка в Россию. «Он должен прибыть регулярным рейсом российских авиалиний в сопровождении родных в Москву 23 февраля», - приводит слова Захаровой ТАСС.
«Траурные мероприятия в Москве, в ходе которых наш народ сможет проститься с Виталием Чуркиным, запланированы на 24 февраля», - сообщила официальный представитель МИД России.
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