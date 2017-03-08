СМИ назвали число первых жертв лавины во Франции
В результате схода лавины во Французских Альпах погиб один гражданин Нидерландов и еще пропали без вести, передает РИА Новости со ссылкой на агентство Рейтер.
Накануне во французских и мировых СМИ прошла информация о том, что около 10 человек могли оказаться под лавиной, сошедшей в районе горнолыжного курорта Тинь. Однако власти одноименного города заявили, что погибших и пострадавших нет.
В середине февраля при сходе лавины на курорте в департаменте Савойя погибли четыре человека.
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