СМИ назвали будущее место работы Барака Обамы
Президент США Барак Обама может найти себе место работы в Кремниевой долине, считают американские СМИ. Эксперты полагают, что после политической деятельности Обама займется сферой хай-тек.
За время президентства Обамы в Белом доме произошли большие перемены, связанные с высокими технологиями. В частности, была учреждена должность руководителя Белого дома по технологиям, сообщает издание "Ведомости".
В 2008 году избирательную кампанию Обамы поддерживал Дэвид Плуфф, который на сегодняшний день работает в Uber. Вместе с тем, бывший пресс-секретарь Обамы Джей Карни работает в Amazon. В Белом доме пока информацию СМИ не комментируют.
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