РПЦ назвала запоздавшим решение захоронить тело Ленина

Глава синодального отдела внешних церковных связей митрополит Волоколамский Иларион заявил, что тело Ленина нужно было хоронить сразу после распада СССР.

В программе «Церковь и мир» на телеканале «Россия-24» иерарх выразил свое мнение по вопросу захоронения тела вождя: «Памятники этим людям не должны стоять на наших площадях. Мумифицированные тела этих людей не должны лежать и выставляться на всеобщее обозрение».

Он уточнил, что для принятия решения о захоронении Ленина необходимо получить согласие общества. Иларион отметил, что тело Ленина нужно было выносить из мавзолея параллельно с тем, как был убран памятник Дзержинскому с площади Дзержинского.

Иерарх напомнил, что в период голосования в рамках проекта «Имя России» в 2008 году патриарх Кирилл призывал россиян проголосовать за святого князя Александра Невского, а лидер КПРФ Геннадий Зюганов - за Ленина. Иларион напомнил, что патриарх обвинил Зюганова в том, что тот избрал «неправильного героя», сообщает Интерфакс.

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