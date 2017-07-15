РПЦ назвала встречу Путина и Трампа в Гамбурге «дорогой в будущее»
Глава Синодального отдела внешних церковных связей митрополит Волоколамский Иларион считает встречу лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на полях саммита в Гамбурге «дорогой в будущее».
РИА Новости приводит слова митрополита: «Очень хорошо, что встреча состоялась, и два президента смогли посмотреть друг другу в глаза и услышать друг друга. Ее непосредственный результат мы уже видим – в Сирии достигнуто перемирие».
Он также выразил надежду на долгосрочное сотрудничество президентов, что позволит сторонам лучше слышать и понимать друг друга.
Ранее на саммите G20 в Гамбурге Россия и США подписали соглашение о перемирии в южных районах Сирии.
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