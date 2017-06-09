ОП назвала самый добрый город России

Общественная палата России составила рейтинг самых добрых городов страны, основанный на итогах весеннего этапа экологической акции #МарафонДобрыхДел.

Первое место в десятке занял Санкт-Петербург. На втором и третьем местах расположились Химки и Кронштадт. Москва заняла восьмое место, а замкнул список Нижний Новгород. В ОП отметили, что жители городов, вошедших в десятку, организовали самое большое количество экологических мероприятий.

Инициатор акции Елена Сутормина отметила, что в акции за три месяца приняли участие свыше 100 тысяч человек из 1600 населенных пунктов по всей стране. «Мы довольны промежуточными результатами, и можно с уверенностью сказать, что наш проект показал: Год экологии — это в первую очередь инициативные граждане», - заявила она.