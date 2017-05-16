ВОЗ назвала Литву самой пьющей страной в мире
По данным Всемирной организации здоровья (ВОЗ), потребление алкоголя в Литве в прошлом году составило 16 литров на человека.
«Это, по новейшим подсчетам, делает ее (Литву) крупнейшей пьяницей в Европе, а также самой пьющей страной в мире», - цитирует Delfi представителя Европейского бюро ВОЗ Гаудена Галеа.
Второе и третье места в рейтинге организации заняли Белоруссия и Латвия. В этих странах потребления алкоголя составило 15 и 13 литров на человека в год соответственно.
Следующая новость На Украине признали невозможность заблокировать российские соцсети
История, политика и наука с её дронами-убийцами
Читайте ежедневные материалы на гуманитарные темы. Подпишитесь на «Русскую планету» в соцсетях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии