ВОЗ назвала Литву самой пьющей страной в мире

По данным Всемирной организации здоровья (ВОЗ), потребление алкоголя в Литве в прошлом году составило 16 литров на человека.

«Это, по новейшим подсчетам, делает ее (Литву) крупнейшей пьяницей в Европе, а также самой пьющей страной в мире», - цитирует Delfi представителя Европейского бюро ВОЗ Гаудена Галеа.

Второе и третье места в рейтинге организации заняли Белоруссия и Латвия. В этих странах потребления алкоголя составило 15 и 13 литров на человека в год соответственно.