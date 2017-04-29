Ле Пен назвала имя будущего премьера Франции

Кандидат на пост президента Франции Марин Ле Пен рассказала, что в случае ее избрания на пост главы страны она выдвинет кандидатуру председателя партии «Вставай, Франция» Николя Дюпон-Эньяна на должность премьера.

В ходе совместной с ним пресс-конференции 29 апреля она подчеркнула: «Я назначу Николя Дюпон-Эньяна премьер-министром Франции».

23 апреля во Франции состоялся первый тур выборов президента. В избирательной борьбе участвовали 11 кандидатов. Во второй тур выборов прошли экс-министр экономики Франции Эмманэль Макрон, набравший 24,01% голосов, и лидер партии «Национальный фронт» Марин Ле Пен, набравшая 21,3%. Второй тур выборов пройдет 7 мая, сообщает РИА Новости.