МИД РФ назвал «варварскими» акции боевиков в Хомсе

МИД РФ назвал «варварскими» акции террористов-смертников в городе Хомс, в результате которых погибли не менее 34 человек и десятки получили ранения.

Такое заявление появилась на сайте ведомства. В нем говорится, что «подобные деяния должны получить соответствующую строгую оценку, а их заказчики, организаторы и спонсоры - понести заслуженное наказание».

В МИД РФ считают, что необходимо пресечь замыслы террористов «сорвать усилия международного сообщества в Астане и Женеве обеспечить устойчивое прекращение огня» в Сирии.