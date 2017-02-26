МИД РФ назвал «варварскими» акции боевиков в Хомсе
МИД РФ назвал «варварскими» акции террористов-смертников в городе Хомс, в результате которых погибли не менее 34 человек и десятки получили ранения.
Такое заявление появилась на сайте ведомства. В нем говорится, что «подобные деяния должны получить соответствующую строгую оценку, а их заказчики, организаторы и спонсоры - понести заслуженное наказание».
В МИД РФ считают, что необходимо пресечь замыслы террористов «сорвать усилия международного сообщества в Астане и Женеве обеспечить устойчивое прекращение огня» в Сирии.
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