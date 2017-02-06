МИД РФ назвал спекуляцией статью WSJ о планах США поссорить РФ и Иран

Американские СМИ пытаются испортить отношения между Россией и США, заявил замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков, комментируя опубликованную ранее статью в The Wall Street Journal об отношениях РФ и Ирана.

По его словам, в данной статье, кроме голословных спекуляций, ничего нет.

- Совершенно неудивительно, WSJ и многие другие не занимаются ничем, кроме как выискиванием поводов для голословных спекуляций, безосновательных инсинуаций и попыток отравить атмосферу в отношениях. Соответственно, у нас и отношение такое к этому изданию,- цитирует интернет-издание «Подмосковье сегодня» слова Рябкова.

Как уточняется в материале, автор статьи утверждает, что администрация президента США Дональда Трампа ищет пути разорвать дружественные отношения между Россией и Ираном. Он также сообщил, что США попытаются решить конфликт в Сирии, а основные силы будут брошены на терроризм.