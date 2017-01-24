ЦБ РФ назвал самые подделываемые купюры
Чаще всего фальшивомонетчики подделывают банкноты достоинством в пять тысяч рублей. В четвертом квартале прошлого года из денежного оборота было выведено свыше восьми тысяч таких купюр.
На втором месте банкноты в одну тысячу рублей. В указанный период было выявлено 5,7 тысячи фальшивых тысячных купюр.
Прочие российские денежные знаки практически не вызывают интереса у мошенников. Случаи их подделок единичны.
В общей же сложности за четвертый квартал 2016 года выявлено 14,3 тысячи фальшивых банкнот на сумму в 46,5 миллиона рублей, сообщает OAne.ws со ссылкой на ЦБ РФ.
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