ЦБ РФ назвал самые подделываемые купюры

Чаще всего фальшивомонетчики подделывают банкноты достоинством в пять тысяч рублей. В четвертом квартале прошлого года из денежного оборота было выведено свыше восьми тысяч таких купюр.

На втором месте банкноты в одну тысячу рублей. В указанный период было выявлено 5,7 тысячи фальшивых тысячных купюр.

Прочие российские денежные знаки практически не вызывают интереса у мошенников. Случаи их подделок единичны.

В общей же сложности за четвертый квартал 2016 года выявлено 14,3 тысячи фальшивых банкнот на сумму в 46,5 миллиона рублей, сообщает OAne.ws со ссылкой на ЦБ РФ.