МИД назвал Румынию угрозой для России

Румыния несет угрозу безопасности России, заявили в МИД РФ после появления в этой стране элементов противоракетной обороны США.

По словам директора четвертого европейского департамента МИД РФ Александра Боцан-Харченко, позиция руководства Румынии, которое превратило страну в форпост, является явной угрозой РФ.

- Все эти решения, эти планы представляют угрозу для России, и, естественно, они направлены, в первую очередь, против России, – приводит «Федерал пресс» слова представителя МИД РФ.

Боцан-Харченко также отметил, что со стороны Румынии наблюдалась откровенная русофобская линия при вдохновенной реализации санкций.

На фоне размещения американской ПРО в восточной Европе Россия разместила комплексы «Искандер» и С-400 в Калиниградской области, что вызвало недовольство Госдепартамента США.