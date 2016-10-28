МИД РФ назвал размещение морпехов США в Норвегии дестабилизирующим шагом

В Министерстве иностранных дел РФ считают, что размещение 330 американских морских пехотинцев в Норвегии не будет способствовать стабильности и безопасности на севере Европы. Такое заявление сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

- Как представляется, данное решение правительства Норвегии является очередным звеном в цепи осуществляемых под руководством США военных приготовлений, которые заметно активизировались в последнее время на фоне антироссийской истерии. Этот шаг явно не способствует сохранению стабильности и безопасности на Севере Европы, - цитирует Захарову «Интерфакс».

По словам главы департамента информации и печати российского внешнеполитического ведомства, принятое в Осло решение «противоречит норвежской политике неразмещения на территории страны иностранных военных баз в мирное время».

- То, что на данном этапе речь идет только о 330 американских морпехах, которые расквартировываются в удаленном от России регионе страны, не очень успокаивает, - подчеркнула Захарова, отметив, что по информации Министерства обороны Норвегии, американские солдаты смогут проводить учения на всей территории страны