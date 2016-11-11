МИД РФ назвал провокацией сообщение об извинениях Патрушева перед Черногорией

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала очередной провокацией распространенное западными СМИ сообщение о том, что секретарь Совета Безопасности РФ Николай Патрушев якобы извинился перед Черногорией за «русских националистов», планировавших убийство премьер-министра Мило Джукановича.

«Публикация в газете The Guardian со ссылкой на некие «источники» о том, что Патрушев извинился за «русских националистов», которые планировали убийство премьер-министра Черногории Мило Джукановича, - это классическая провокация, заключающаяся в распространении заведомо ложной информации», - цитирует ТАСС запись, сделанную Захаровой на своей странице в социальной сети Facebook.

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев «ни перед кем не извинялся, так как не за что», - сообщила пресс-служба российского Совбеза.

Ранее, 6 ноября прокурор Черногории Миливой Катнич заявил, что группа граждан Сербии, Черногории и России пыталась 16 октября осуществить теракт. По его словам, «организаторы этой группы, националисты из России», считали, что «власть в Черногории во главе с премьер-министром Мило Джукановичем нельзя сменить путем выборов, а нужно свергнуть силой». При этом, подчеркнул прокурор, у Черногории «нет никаких доказательств, что государство Россия во все это вовлечено». В Черногории 16 октября были арестованы 20 граждан Сербии по подозрению в подготовке терактов.

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