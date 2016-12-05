МИД РФ назвал проект резолюции ООН по Сирии подрывающим усилия России и США

Министерство иностранных дел РФ считает предложенный на рассмотрение Совета Безопасности ООН проект резолюции по сирийскому урегулированию документом, который подрывает усилия России и США.

«С учетом нынешнего развития событий упомянутый проект резолюции является контрпродуктивным. Если те, кого больше заботит нагнетание эмоций в медийном пространстве, все же решатся поставить его на голосование, мы будем исходить из того, что никакой пользы это принести не может и идет вразрез с подходами, которые согласовываются между Москвой и Вашингтоном», — цитирует РИА «Новости» текст опубликованного пресс-службой МИД РФ сообщения.

Как отметили в российском внешнеполитическом ведомстве, по итогам встречи министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова и госсекретаря США Джона Керри в ближайшие дни начнется совместная работа по выводу всех боевиков из Алеппо.

«Как только это произойдет – вступит в силу режим прекращения огня, с тем чтобы приступить к их эвакуации. Тем самым проблема Восточного Алеппо может быть эффективно решена, обеспечив безопасность мирных граждан, бесперебойные доставки гуманитарной помощи и в целом нормализацию жизни в городе», - говорится в документе.