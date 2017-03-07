СКР назвал имя применившего комплекс «Точка-У» в Донбассе

Командир 19-й отдельной ракетной бригады ВСУ полковник Федор Ярошевич отдавал приказ применить ракетный комплекс «Точка-У» против мирного населения Донбасса, сообщила журналистам и.о. руководителя управления Следственного комитета России по взаимодействию со СМИ Светлана Петренко.

По данным следователей, именно Ярошевич 22 августа 2014 года отдал приказ о нанесении удара тактическими ракетами по населенному пункту Ровеньки, в результате которого погибли три человека, в том числе ребенок.

Петренко подчеркнула, что действия ВСУ Украины нарушают Женевскую конвенцию о защите гражданского населения во время войны. Она также отметила, что следствие исключает возможность случайного использования вооружения неизбирательного действия командиром 19-й отдельной ракетной бригады ВСУ.

- Такие преступления не имеют срока давности, и рано или поздно собранные нами доказательства станут предметом рассмотрения судов, перед которыми предстанут те, кто отдает и выполняет преступные приказы, — заключила Петренко.

Советский ракетный комплекс «Точка-У» поступил на вооружение в 1989 году. Установки оснащаются баллистическими ракетами, дальность стрельбы составляет около 120 километров, сообщает «РИА Новости».