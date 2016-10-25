МАК назвал причины крушения самолета главы Total
Эксперты Межгосударственного авиационного комитета (МАК) назвали причины крушения самолета бывшего главы Total.
- Среди причин - непринятие экипажем мер по прекращению взлета после информации КВС о «машине, которая пересекает дорогу», - говорится в сообщении МАК.
Специалисты отмечают, что экипаж находился не в самом лучшем психо-эмоциональном состоянии. Вероятно, это им затруднило оценку реального уровня опасности при обнаружении снегоочистителя после начала разбега.
В ночь на 21 октября в московском аэропорту «Внуково» самолет Falcon потерпел крушение. Он на взлете произвел столкновение со снегоуборочной машиной, оказавшейся на взлетно-посадочной полосе. Жертвами катастрофы стали четыре человека, в том числе глава французской нефтяной компании Total. Все они находились в самолете.
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