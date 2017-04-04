СКР назвал имя петербургского террориста
Следствие установило личность мужчины, который привел в действие взрывное устройство в метро Санкт-Петербурга.
Террористом оказался Акбаржон Джалилов, 1995 года рождения, - передает ТАСС со ссылкой на официального представителя СКР Светлану Петренко. По ее словам, этот же человек оставил вторую бомбу, которая была обнаружена на станции «Площадь восстания».
Эксперты нашли генетические следы террориста на сумке, в которой находилась бомба. Версию следствия подтвердила информация с камер видеонаблюдения.
Ранее сообщалось, что число жертв теракта в петербургском метро возросло до 14 человек. Ранения в результате взрыва получили 49 пассажиров.
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