МИД РФ назвал неуместными попытки США навязывать всем свои решения

Выступая на сессии международного дискуссионного клуба «Валдай», заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Богданов заявил, что попытки Вашингтона диктовать всем свою волю выглядят как минимум неуместными.

- Образовались многочисленные очаги нестабильности в Сирии, Ираке, Ливии, Йемене. Во многом такое положение дел сложилось из-за применения на практике рядом стран Запада схем геополитической инженерии, стало результатом их бесцеремонного вмешательства в дела суверенных государств, попыток смены неугодных режимов, в том числе силовым путем, — цитирует Богданова РИА «Новости».

По словам заместителя главы МИД РФ, Москва не приемлет авторитарного подхода и практику навязывания своего мнения, которую в последнее время используют США.

- Мы всегда считали и считаем неуместными попытки некоторых западных стран навязывать всему миру свои решения, не приемлем подобные авторитарные единоличные подходы, практикуемые, в частности, Вашингтоном, — подчеркнул дипломат.