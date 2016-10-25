МИД РФ назвал неуместными попытки США навязывать всем свои решения

Выступая на сессии международного дискуссионного клуба «Валдай», заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Богданов заявил, что попытки Вашингтона диктовать всем свою волю выглядят как минимум неуместными.

- Образовались многочисленные очаги нестабильности в Сирии, Ираке, Ливии, Йемене. Во многом такое положение дел сложилось из-за применения на практике рядом стран Запада схем геополитической инженерии, стало результатом их бесцеремонного вмешательства в дела суверенных государств, попыток смены неугодных режимов, в том числе силовым путем, — цитирует Богданова РИА «Новости».

По словам заместителя главы МИД РФ, Москва не приемлет авторитарного подхода и практику навязывания своего мнения, которую в последнее время используют США.

- Мы всегда считали и считаем неуместными попытки некоторых западных стран навязывать всему миру свои решения, не приемлем подобные авторитарные единоличные подходы, практикуемые, в частности, Вашингтоном, — подчеркнул дипломат.

Новости по теме
Теги:
Места: Россия, США
Организации: МИД
Следующая новость Террористы заживо сожгли девятерых своих боевиков за попытку побега из Мосула

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Интересное в интернете
Расширяйте круг интересов!
Мы пишем об истории, обороне, науке и многом другом. Подписывайтесь на «Русскую планету» в соцсетях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО