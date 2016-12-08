МИД РФ назвал неприемлемыми удары коалиции по гражданским объектам в Сирии

Министерство иностранных дел РФ решительно осуждает ракетно-бомбовые удары, которые международная коалиция во главе с США наносит по гражданским объектам в Сирии.

Как сообщили в МИД РФ, 7 декабря самолеты коалиции нанесли авиаудары по гражданским объектам на севере сирийской провинции Ракка. Бомбардировке подверглись здания в жилом массиве населенного пункта Мушейрифа. Погибло порядка 18 человек, многие получили ранения. За жизни пострадавших борются врачи.

«Эти сообщения вызывают глубокую озабоченность. Страдания гражданского населения должны быть остановлены. Неприемлемы и заслуживают решительного осуждения ракетно-бомбовые удары, в результате которых страдают и гибнут мирные сирийцы. Трудно принять и тиражируемые объяснения об «ошибках» или «небрежности» со стороны тех, кто явился на землю Сирии незванно», — цитирует текст документа РИА «Новости».

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