МИД РФ назвал инцидент с химатакой в Сирии провокацией

Россия рассматривает инцидент с применением химического оружия в сирийской провинции Идлиб как откровенную провокацию, которая направлена на подрыв режима прекращения боевых действий. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

В телефонном разговоре со своим французским коллегой Жан-Марком Эйро Лавров отметил, что у Москвы вызывают «глубокую озабоченность» скоропалительные и агрессивные действия США.

Министр подчеркнул, что Россия всегда выступала за соблюдение международного права, в том числе недопустимости вмешательства в дела суверенных государств. Москва настаивает на подлинно независимом и объективном расследовании данного инцидента, сообщается на сайте МИД РФ.