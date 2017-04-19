МИД РФ назвал инцидент с химатакой в Сирии провокацией
Россия рассматривает инцидент с применением химического оружия в сирийской провинции Идлиб как откровенную провокацию, которая направлена на подрыв режима прекращения боевых действий. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
В телефонном разговоре со своим французским коллегой Жан-Марком Эйро Лавров отметил, что у Москвы вызывают «глубокую озабоченность» скоропалительные и агрессивные действия США.
Министр подчеркнул, что Россия всегда выступала за соблюдение международного права, в том числе недопустимости вмешательства в дела суверенных государств. Москва настаивает на подлинно независимом и объективном расследовании данного инцидента, сообщается на сайте МИД РФ.
История, политика и наука с её дронами-убийцами
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