ARD назвал имена дававших взятки IAAF шестерых российских спортсменов
Среди 23 атлетов, которые, по данным прокуратуры Парижа, подозреваются в даче взяток бывшему президенту Международной ассоциации легкоатлетических федераций Ламине Диаку для сокрытия положительных допинг-проб, шестеро россиян.
Это бегуньи Юлия Зарипова и Лилия Шобухова, а также ходоки Валерий Борчин, Ольга Каниськина, Владимир Канайкин и Сергей Кирдяпкин, - сообщает РИА «ФедералПресс» со ссылкой на немецкий телеканал ARD.
По утверждению журналистов из Германии, размер взятки варьировался от 300 до 700 тысяч евро.
Французская прокуратура подозревает, что в этот процесс был вовлечен бывший президент ВФЛА и казначей IAAF Валентин Балахничев, на которого зарегистрирована офшорная фирма.
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