The Sun назвал беспорядки футбольных фанатов на Украине «расизмом в России»
Видео, на котором запечатлены беспорядки футбольных фанатов на Украине, было опубликовано в британском издании The Sun с комментарием «расизм в России».
На стоп-кадре к ролику изображены люди в масках с файерами, у одного из них на лбу нарисована свастика.
В комментарии к видеозаписи говорится, что речь идет о киевском футбольном клубе «Динамо» и донецком «Шахтере».
Возможно, автора публикации подвели скудные знания в области географии, отмечает «РИА Новости».
Инцидент произошел в рамках чемпионата Украины по футболу.
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