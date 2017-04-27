The Sun назвал беспорядки футбольных фанатов на Украине «расизмом в России»

Видео, на котором запечатлены беспорядки футбольных фанатов на Украине, было опубликовано в британском издании The Sun с комментарием «расизм в России».

На стоп-кадре к ролику изображены люди в масках с файерами, у одного из них на лбу нарисована свастика.

В комментарии к видеозаписи говорится, что речь идет о киевском футбольном клубе «Динамо» и донецком «Шахтере».

Возможно, автора публикации подвели скудные знания в области географии, отмечает «РИА Новости».

Инцидент произошел в рамках чемпионата Украины по футболу.