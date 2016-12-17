Пан Ги Мун назвал Алеппо адом

Генсек ООН Пан Ги Мун признал, что организация подвела народ Сирии.

- Алеппо – это теперь синоним «ада», — сказал он, добавив, что мир восторжествует только тогда, когда ему будут сопутствовать сострадание, справедливость и ответственность за отвратительные преступления.

Ранее сирийская армия освободила восточные кварталы Алеппо, сообщает «РИА Новости».