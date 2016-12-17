Пан Ги Мун назвал Алеппо адом
Генсек ООН Пан Ги Мун признал, что организация подвела народ Сирии.
- Алеппо – это теперь синоним «ада», — сказал он, добавив, что мир восторжествует только тогда, когда ему будут сопутствовать сострадание, справедливость и ответственность за отвратительные преступления.
Ранее сирийская армия освободила восточные кварталы Алеппо, сообщает «РИА Новости».
Следующая новость Допинг-тест Поветкина дал положительный результат
Не пропустите лучшие материалы!
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии