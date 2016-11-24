В Назрани силовики ведут бой с заблокированными боевиками

В Назрани сотрудники правоохранительных органов блокировали в одном из частных домов несколько боевиков. Те отказались сложить оружие.

Боевики вступили в перестрелку с правоохранителями, которая продолжается до сих пор, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в силовых структурах Ингушетии. Точное количество бандитов пока не известно. Информации о погибших и раненых нет.

Ранее сообщалось, что на некоторых улицах Назрани введен режим КТО в целях задержания скрывающихся членов бандподполья и обеспечения безопасности граждан.