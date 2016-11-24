В Назрани силовики ведут бой с заблокированными боевиками
В Назрани сотрудники правоохранительных органов блокировали в одном из частных домов несколько боевиков. Те отказались сложить оружие.
Боевики вступили в перестрелку с правоохранителями, которая продолжается до сих пор, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в силовых структурах Ингушетии. Точное количество бандитов пока не известно. Информации о погибших и раненых нет.
Ранее сообщалось, что на некоторых улицах Назрани введен режим КТО в целях задержания скрывающихся членов бандподполья и обеспечения безопасности граждан.
Следующая новость Составлен рейтинг самых высокооплачиваемых топ-менеджеров РФ
Читайте самое важное в вашей ленте
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях и читайте наиболее актуальные материалы
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии