В Назрани после ликвидации боевиков нашли взрывчатку и флаг ДАИШ

Поле нейтрализации боевиков в одном из частных домов в Назрани силовики обнаружили на месте боя склад с оружием и боеприпасами, а также флаг с символикой террористической группировки ДАИШ, запрещенной в России.

В тайнике бандиты прятали два самодельных взрывных устройства, общая мощность которых составила порядка 20 кг в тротиловом эквиваленте, пять тротиловых шашек, четыре автомата Калашникова, а также более полутора тысяч патронов. Кроме того, спецназовцы обнаружили прибор для бесшумной стрельбы, сообщает ТАСС со ссылкой на информцентр Национального антитеррористического комитета.

Режим КТО был введен в Назрани в четверг утром. Позднее стало известно, что между сотрудниками ФСБ и блокированными бандитами завязалась перестрелка. Двое боевиков были нейтрализованы. При этом силовики также потеряли двух человек убитыми.

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Места: Россия
События: терроризм
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