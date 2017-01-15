В Назрани отец посчитал сына боевиком и застрелил его

В Ингушетии отец поссорился с сыном, посчитав, что он является боевиком незаконных формирований. В ходе конфликта мужчина убил своего сына.

Известно, что житель Назрани нашел у сына пистолет Макарова. В ходе конфликта 51-летний мужчина по неосторожности выстрелил в 25-летнего молодого человека, сообщает РИА "Новости".

Раненного забрали врачи скорой помощи, однако спасти его не удалось. По данному факту проводится проверка. С места происшествия изъяты улики.