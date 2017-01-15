В Назрани отец посчитал сына боевиком и застрелил его
В Ингушетии отец поссорился с сыном, посчитав, что он является боевиком незаконных формирований. В ходе конфликта мужчина убил своего сына.
Известно, что житель Назрани нашел у сына пистолет Макарова. В ходе конфликта 51-летний мужчина по неосторожности выстрелил в 25-летнего молодого человека, сообщает РИА "Новости".
Раненного забрали врачи скорой помощи, однако спасти его не удалось. По данному факту проводится проверка. С места происшествия изъяты улики.
Следующая новость Песков прокомментировал разногласия между разведкой США и Трампом
История, политика и наука с её дронами-убийцами
Читайте ежедневные материалы на гуманитарные темы. Подпишитесь на «Русскую планету» в соцсетях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии