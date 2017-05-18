В США назначили спецпрокурора по России без ведома Трампа
Минюст США назначил спецпрокурора по расследованию «вмешательства России» в президентские выборы без согласия президента США Дональда Трампа.
Как отмечается в материале газеты New York Times, такое решение принял заместитель генерального прокурора США Род Розенстайн.
Министр юстиции Джефф Сешнс узнал о назначении спецпрокурора вместе с главой государства.
Ранее американские спецслужбы США обвиняли Москву в попытке повлиять на президентские выборы в США в 2016 году. Россия неоднократно опровергала все обвинения, тем более, что ни одного доказательства предоставлено не было, сообщает «РИА Новости».
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